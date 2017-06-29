В четверг, 29 июня, на 28-м километре трассы Кузбасс - Алтай произошло смертельное ДТП – столкнулись грузовики Hino Ranger и DAF. По неподтвержденной информации, на машинах имелись логотипы алтайских фирм "Мария-Ра" и "Белый замок", сообщает интернет-сообщество "Барнаул22" .
Грузовики столкнулись лоб в лоб по причине того, что один из них выехал на встречную полосу. В результате ДТП погибли оба водителя грузовиков и один пассажир Hino Ranger.
По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, авария произошла недалеко от села Подгорное в Ленинск-Кузнецком районе.
"В 09.02 (мест.) в оперативно-дежурную смену поступила информация о том, что на 28-м километре трассы Кузбасс - Алтай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. На место выдвинулись спасатели пожарно-спасательной части Ленинск-Кузнецкого гарнизона. Всего от МЧС России к ликвидации ДТП привлечены 5 человек и 1 единица техники", — говорится в сообщении ведомства.
Фото: Макс Прусаков, Александр Чернаус.
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