Фото: milkalliance.com.ua

Российская система качества (Роскачество) провела исследования сыра сорта "Российский". В исследовании участвовали 30 самых популярных брендов сыра, произведенных в Алтайском крае, республиках Башкортостан, Мордовия и Татарстан, Белгородской, Брянской, Калининградской, Курской, Московской, Псковской, Самарской, Свердловской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

На портале Роскачества говорится, что, согласно итогам исследования, бытующий среди потребителей миф, что сыр подделывают с помощью пальмового масла, не подтвердился, однако экспертиза выявила массовое несоответствие товаров ГОСТу, занижение жирности и наличие антибиотиков.

Уточняется, что образцы исследовали по 77 параметрам, в том числе наличие плесени и бактериальной обсемененности, растительных жиров и антибиотиков, а также вкуса, запаха и консистенции.

Уточняется, что Роскачество не выявило нарушений по микробиологическим показателям, то есть все образцы при перевозке и продаже хранились при правильной температуре. Растительные жиры нашли лишь в 6% случаев.

Однако из 30 образцов девять не соответствовали действующему законодательству либо в отношении маркировки, либо в них было превышено содержание регламентируемых антибиотиков. Только семь образцов были сделаны по ГОСТу, но ни один из них не смог выполнить требования Госстандарта. 23 образца были произведены по техническим условиям и собственным стандартам производителей, поэтому у них есть ряд недостатков по качеству продукции, но формально их нельзя признать товарами с нарушением.

Также подчеркивается, что ни один образец не может претендовать на государственный Знак качества.

В сообщении уточняется, что наличие растительных жиров выявили лишь в двух образцах "Аппетитно круглый год" и "Магнит". Превысили нормы техрегламента по содержанию антибиотиков тетрациклиновой группы в четырех образцах: "Аппетитно Круглый Год", "Гордость дома", "Просто сыр" и "РОСТАГРОЭКСПОРТ". Также следы антибиотиков были найдены еще в ряде образцов.

По Госстандарту были произведены лишь семь образцов: "Аппетитно Круглый Год", "Белебеевский", "Гордость вкуса", "Киприно", "Красная цена", "Магнит" и "Ровеньки", однако, как уже говорилось, ни один из них не соответствует ГОСТу.

Что касается уменьшения жирности, то количество жира не соответствовало ГОСТу в пяти образцах: "Аппетитно Круглый Год", "Гордость дома", "Киприно", "Магнит", а также "Ровеньки". При этом отклонения от жирности отмечены еще у 17 образцов, изготовленных не по ГОСТу, а по техническим условиям.