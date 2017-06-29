20-летний Влад Елфимов впал в кому после попытки устроиться в УФСИН в Тюмени. По словам родственников, парню пришлось встать в спарринг с тремя бойцами спецназа, сообщает паблик MASH.
Влад, получивший серьезную травму головы, вышел из комы. Врачи называют его состояние "малой долей сознания".
Сестра молодого человека рассказала, что брат был спортсменом и выполнить обязательные условия при попытке устроиться в ведомство было для него очень просто.
В УФСИН сообщили, что парень пошел в душ, где поскользнулся и ударился головой. Однако родственникам удалось выяснить, что Влад получил травму во время спарринга сразу с тремя опытными бойцами ОМОН.
СК возбудил дело. Виновные до сих пор не установлены.
УФСИН, официально не признающий вину, решил помочь парню лекарствами, сообщает паблик.
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