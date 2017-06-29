Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал ФАН сообщения о том, что EBU оштрафовал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины в связи с запретом на выступление участницы от России Юлии Самойловой на конкурсе "Евровидение".
"Они спохватились с наказаниями и штрафами, потому что конкурс продолжается, он будет в следующем году. В этом году Россия абсолютно правильно отказалась от трансляции. Из-за этого у "Евровидения" колоссально упали рекламные сборы, конкурс стал не интересен. Я думаю, что их прибыль или сошла на нет, или они ушли в минус. Без русского экрана, без 140 млн жителей России никому это "Евровидение" не нужно", — заявил депутат.
Ранее сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины считает необоснованными санкции из-за недопуска на "Евровидение" в Киеве участницы от России Юлии Самойловой.
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