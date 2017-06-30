Несколько членов Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, запрещающий курить на улице менее чем в 10 метрах от входа в подъезды многоквартирных домов, сообщает РИА Новости.
"Предлагаем ввести запрет на курение в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды многоквартирных домов", — говорится в пояснительной записке.
Стоит отметить, что сейчас место на выходе из подъездов в перечне запрещенных для курения не значится. Однако авторы инициативы считают, что проживающие в домах люди вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя к себе домой, а жители нижних этажей становятся "заложниками данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна".
"Принятие и реализация проекта Федерального закона приведет к снижению воздействия окружающего табачного дыма на здоровье граждан, проживающих в многоквартирных домах", — уверены авторы законопроекта.
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