Фото из открытых источников
День гражданской авиации России отмечается в субботу, 9 февраля. Ни один гражданский самолет не обходится без прекрасных небесных спутниц, которые день за днем выполняют нелегкий труд, преодолевая тысячи километров и меняя часовые пояса.
Портал Amic.ru поздравляет всех, для кого небо – это работа, и предлагает своим читателям фотоподборку с прекрасными стюардессами.
Комментарии
Такие прям милахи,хочется с ними летать каждый день,хотя очень боюсь летать!!!
С Праздником Красавицы! С Вимом полетать аж захотелось
сколько кисок
Кискадром
Всегда восхищаюсь стюардессами! Считаю героической профессией! Молодцы девочки!
А вот прошла вся в синем
Стюардесса, как принцесса,
Надёжная, как весь гражданский флот.
(слова из песни Владимира Высоцкого)
"Бабам в космосе делать нечего!" (с) С.П.Королев
12.07.2017 10:59
извините
Не извиним! Очень красивая и романтическая профессия.
Ничего особенного! Накрашенные невыспавшиеся женские лица с натянутыми улыбочками!