Объявлен официальный старт продаж проекта застройки нагорной части г. Барнаула — жилого комплекса “Парковый”. В сосновом бору, по соседству с санаторием “Барнаульский”, в живописнейшем месте, начато возведение первого дома комплекса.

Это один из немногих домов в Барнауле, который действительно претендует на звание элитного. Основные характеристики ЖК “Парковый”:

Расположение в экологически чистом районе, непосредственно в сосновом бору.

Парковочное место для каждой квартиры.

Материал стен — КИРПИЧ!

Панорамное остекление окон.

Клубный формат комплекса — 72 квартиры.

В доме нет малогабаритных квартир.

Собственная крышная газовая котельная.

Спортивные площадки: для активных видов спорта — мини-стадион, для индивидуальных занятий — уличные тренажеры.

Детские площадки для разных возрастных групп детей.

Выходы в лесопарковую, прогулочную зону.

Выделенные зоны отдыха на территории (беседки).

Охраняемая территория, многоуровневая система безопасности.

Потенциальные покупатели недвижимости приобретают квартиру путем вступления в ЖСК. Подобный проект уже реализовывался в нагорной части города Барнаула. И был успешен — он являлся рекордсменом по цене квадратного метра при лавинообразном спросе. По словам представителя застройщика Ульянова В.Д., жилой комплекс “ПАРКОВЫЙ” ничем не будет уступать уже построенному поселку, а в чем-то даже будет и превосходить.

ЖК “Парковый” является, пожалуй, одним из интересных проектов на рынке новостроек Алтайского края. Тем более что цена “СТАРТА ПРОДАЖ” более чем привлекательна, особенно в сравнении с аналогами. Застройщик предполагает, что покупатели ЖК “ПАРКОВЫЙ” смогут увидеть почти двукратное увеличение цен к концу строительства микрорайона.

*В продаже осталось всего 55 квартир, остальные были забронированы до старта продаж.

Застройщик ЖСК "Змеиногорский"

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