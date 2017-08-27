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Следователи начали проверку после скоропостижной смерти женщины на борту самолета, выполнявшего рейс Москва — Владикавказ. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает "Лента.ру", ссылаясь на пресс-службу столичного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В ведомстве отметили, что лайнеру пришлось экстренно сесть в аэропорту Домодедово из-за резкого ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок. Но после приземления врачи констатировали смерть женщины.

Управлению предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

"Интерфакс" добавляет, что самолет вылетел из Домодедово и вскоре после этого запросил возвращение. По данным агентства, женщине при посадке стало хуже — она потеряла сознание и впала в кому.

Согласно данным онлайн-табло Домодедово 27 августа, из аэропорта во Владикавказ вылетал лишь один самолет. Это был совмещенный рейс компании "Глобус" с S7, Emirates, Singapore и Qatar.