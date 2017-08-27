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Украинский лидер Петр Порошенко поздравил жителей города Донецка, который находится на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, с Днем города. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Тwitter-аккаунт главы государства.

"Мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение на Украину", — цитирует газета заявление президента. Также Порошенко выразил уверенность, что в Донецке снова зазвучит гимн Украины.

РИА "Новости" пишет, что многие пользователи сети резко отреагировали на слова главы украинского государства.

Так, пользователи предложили Порошенко "подкрепить поздравления очередным обстрелом и сказать, что это они сами себя обстреляли". Еще один из юзеров напомнил, что он вместе с 2 миллионами человек стал беженцем благодаря Порошенко, так и не получив поддержки от государства.

обязательно зазвучит,когда президентом умный мужик будет,не болтун и не вальцман какой-нибудь,а умный(!) и честный(!!),любящий народ — Алекс Киров (@OFRgKBRZPX1Hgqp) 27 августа 2017 г.

Тем не менее нашлись пользователи, которые поприветствовали поздравление президента Украины.

Напомним, ДНР основали весной 2014 года. Днем ранее, 26 августа, лидер народной республики Александр Захарченко присвоил Донецку звание города-героя.