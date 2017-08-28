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Страховщики назвали самые дорогие автомобильные угоны текущего года. Как сообщают "Автоновости дня", рейтинг дорогих угонов составили аналитики компании "Альфастрахование". Угоны ранжировались исходя из размера выплаты по КАСКО.

Лидером своеобразного топа стал Porsche Cayenne, после кражи которого владельцу выплатили более 8,4 миллиона рублей. На втором месте оказался автомобиль Porsche Panamera, за который страховщикам пришлось выложить 8,36 миллиона рублей. На третьем месте оказался грузовой автомобиль Scania. В данном случае владельцу заплатили 8,25 миллиона рублей.

Четвертую строчку занимает Mercedes-Benz S-Class. В связи с угоном хозяин машины получил 7,5 миллиона рублей. Пятерку самых дорогих угонов замыкает Lexus LX570, за хищение которого выплатили 6,8 миллиона рублей.