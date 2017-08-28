Фото: cnbest.ru
Представители российских банков прогнозируют, что к концу года средняя ставка по ипотеке в стране упадет ниже 10% годовых, сообщает агентство "Прайм".
Отмечается, что в первой половине августа Сбербанк снизил процентные ставки и размер первоначального взноса. В итоге заявки на ипотеку выросли в три раза.
Затем аналогичный ход сделала группа ВТБ. Поток заявок на кредиты для приобретения недвижимости в данном случае возрос примерно на четверть.
В этом контексте ожидается, что к концу года средняя ставка по ипотеке в России снизится до 9,5%. Эксперты рынка склонны полагать, что в итоге спрос на ипотеку будет рекордным.
К слову, ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина прогнозировала, что к 2020 году ключевая ставка способна опуститься до 6,5–7% при инфляции с показателем 4%.
Комментарии
А под 1,5-4% годовых, как в нормальных странах им слабо? А развивать строительство социального жилья для малоимущих бюджетников?
Пока 5-6 не будет не будут брать.
Агитируя нас брать жилье в ипотеку, государство заботится вовсе не о крыше над нашей головой, а о строительном бизнесе и о банковском секторе в первую очередь. Удержать экономику на плаву — его главная задача.
Если ипотека под 0% будет, то цены всё-равно де бильные и сразу ещё поднимут оборзевшие продавцы.
28.08.2017 08:01
- гость -
Пссс... Чувак!.. Я тебе секрет открою... Все что вокруг тебя это в принципе ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ. И даже производителю спичек глубоко плевать будешь ли ты ими что то разжигать, главное что бы ты их купил...
Газпромбанк предлагает при снижении ставок перекредитовываться своим ипотечникам, чтобы они не перекредитовывались в других банках?