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Представители российских банков прогнозируют, что к концу года средняя ставка по ипотеке в стране упадет ниже 10% годовых, сообщает агентство "Прайм".

Отмечается, что в первой половине августа Сбербанк снизил процентные ставки и размер первоначального взноса. В итоге заявки на ипотеку выросли в три раза.

Затем аналогичный ход сделала группа ВТБ. Поток заявок на кредиты для приобретения недвижимости в данном случае возрос примерно на четверть.

В этом контексте ожидается, что к концу года средняя ставка по ипотеке в России снизится до 9,5%. Эксперты рынка склонны полагать, что в итоге спрос на ипотеку будет рекордным.

К слову, ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина прогнозировала, что к 2020 году ключевая ставка способна опуститься до 6,5–7% при инфляции с показателем 4%.