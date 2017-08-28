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Тело туриста из Литвы Каролиса Керге, пропавшего в Горном Алтае, найдено в реке в Онгудайском районе, сообщили порталу Amic.ru в республиканском управлении Следственного комитета.

"Тело было обнаружено 26 августа. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза", — сказала представитель правоохранительного ведомства.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что 27-летний Каролис Керге путешествовал автостопом. В Горный Алтай он прибыл из Монголии. На связь с родственниками в последний раз иностранец выходил 5 августа, будучи в Курае.

Позже его рюкзак с вещами и документами был обнаружен возле села Малый Яломан.