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Новости

Пропавший в Горном Алтае турист из Литвы найден мертвым

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Тело молодого мужчины направлено на экспертизу для установления причины смерти

Фото: vk.com/la_altay

Тело туриста из Литвы Каролиса Керге, пропавшего в Горном Алтае, найдено в реке в Онгудайском районе, сообщили порталу Amic.ru в республиканском управлении Следственного комитета.

"Тело было обнаружено 26 августа. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза", — сказала представитель правоохранительного ведомства.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что 27-летний Каролис Керге путешествовал автостопом. В Горный Алтай он прибыл из Монголии. На связь с родственниками в последний раз иностранец выходил 5 августа, будучи в Курае.

Позже его рюкзак с вещами и документами был обнаружен возле села Малый Яломан.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.08.2017 11:35
Кум

Горы моей свободолюбивой республики,как и я не любят предателей СССР!

0  0
28.08.2017 11:51
- гость -

Кто ж на Яломан в одиночку ходит!

0  0
28.08.2017 11:54
- гость -

Отличная реклама "туркластера". И население, вроде Кума все, как на подбор - такие гостеприимные.

0  0
28.08.2017 12:04
- гость -

Ужас какой! Ну нельзя по России путешествовать автостопом!!! Какой то туризм они еще развивают... Дикость какая ... Дикие вечно бухие алтайцы..

0  0
28.08.2017 12:12
- гость -


28.08.2017 12:04
- гость -
А есть уже заключение от чего умер потенциальный "противник"?

0  0
28.08.2017 12:17
Nerf

28.08.2017 12:12
- гость -

28.08.2017 12:04
- гость -
А есть уже заключение - от красот дух захватило и не отпустило

0  0
28.08.2017 12:22
- гость -

Решив поддержать активный отдых президентов Путина "с его рыбалкой", Порошенко с его пиаром военного старья, белоруский президент превзошел всех: он личным примером показал сыну , что труд - это благо, а всему своему народу: что без труда нельзя жить.
Молодец.

0  0
28.08.2017 12:43
Евгения

Народ.... вы сами не видите, насколько вы зомбированы? Если вы читаете про гражданина Литвы, значит это враг, предатель, фашист? Вам лечить ваши бедные головы нужно. Грустно. Один такой светлый человек-путешественник и любитель гор стоит десяти таких как вы-ограниченных и злобных зомби. ( про комментарии про этого туриста ранее и сейчас)

0  0
28.08.2017 12:44
- гость -

...а да. Еще Путина притянули. Вот она ваша логическая цепочка: Литва-фашист-Путин-Порошенко-Украина. Жесть.

0  0
28.08.2017 12:48
- гость -

28.08.2017 12:43

Евгения
Полностью согласна!!! Пострадал за зря человек...Слышала историю, как несколько лет назад байкер-иностранец проехал всю Россию ...и в районе Читы его нашли мертвым...

0  0
28.08.2017 12:54
Евгения

Этим летом мы ходили в горы и встретили там туриста из Литвы. Другого. Очень приятный и жизнерадостный человек. Ходил в одиночку. На Аккем. Ехал в такую даль. Читаешь комменатрии и думаешь,что же за упыри их пишут? Как у Высоцкого "скисли душами опрыщавели "?

0  0
28.08.2017 13:34
- гость -

Евгения, вы уверены что тут местные креаклы пишут ?

0  0
28.08.2017 14:27
- гость -


Евгения
Этим летом мы ходили в горы и встретили там туриста из Литвы. Другого. Очень приятный и жизнерадостный человек. Ходил в одиночку. На Аккем. Ехал в такую даль. Читаешь комменатрии и думаешь,что же за упыри их пишут? Как у Высоцкого "скисли душами опрыщавели "?
-------------------
Меня удивляет легкомыслие таких туристов, которые в горы в одиночку ходят. На Аккем, ага, где лавины и камнепады - обычное явление.
И это мужчина, вполне вероятно, сорвался со склона в реку, делая красивое фото.

0  0
28.08.2017 15:19
- гость -

Тайга, да километры,
Звезда еле светит.
Сибирь. Кто ответит
Тебе коли крикнешь?
...................................
Уйду на рассвете.
Тебя боле не ревную.
Никто тебе не поможет.
В Сибири утону я....

0  0
28.08.2017 15:33
- гость -

Гость 14.27. Вам некуда свое раздражение деть? Займитесь сексом

0  0
28.08.2017 15:53
- гость -

Гость, Вы не были на Аккеме, раз пишите такие странные вещи. О чем разговор?

0  0
28.08.2017 16:08
- гость -

28.08.2017 12:43
Евгения
Народ.... вы сами не видите, насколько вы зомбированы? Е
---
да вообще-то зомби - тот, кто местными пугает
скорее всего несчастный случай произошел
а врагом России данного господина называет как раз враг России, типа у нас такие патриоты плохие бла-бла-бла. и потирает от радости свои потные ладошки

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