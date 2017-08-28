Фото: ТНТ

Жители Барнаула Дмитрий Красилов и Виктор Смараков пробились в следующий этап нового сезона шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ.

Выпуск с выступлением алтайских ребят показали на телеканале в субботу, 26 августа.

Дмитрий Красилов из Заринска покорил не только жюри, но и телезрителей. Видео с его выступлением мгновенно разлетелось в соцсетях. Многие называют его зажигательный танец одним из лучших за всю историю программы. Жюри, к слову, также было поражено номером барнаульского танцора.

"Обожаю этого парня", "Лучшее выступление проекта", "Я могу смотреть это выступление вечно", "Интересный для шоу персонаж!﻿", "Многие тебе только могут завидовать, ты крут", — пишут в комментариях к видео Красилова пользователи соцсетей.

Виктор Смараков также продемонстрировал свое мастерство. Наставник проекта Мигель попросил его исполнить номер в стиле бальных танцев, и Виктор мастерски это сделал. В итоге жюри единогласно ему сказало: "Вы в танцах".

Как сложится судьба алтайских танцоров, можно будет узнать в ближайших выпусках. Пока же мы предлагаем посмотреть на их выступления, а также прочитать короткие интервью с ними.