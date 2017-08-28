Фото: 1pnz.ru

Житель Змеиногорска подозревается в хищении 90 тысяч рублей с банковских счетов пенсионерки, которой он неоднократно помогал по дому, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Жертвой преступления оказалась женщина 1956 года рождения. Полиция установила, что в апреле этого года местный житель 1995 года рождения, находясь в доме пенсионерки, похитил принадлежавшую ей банковскую карту. После этого он перевел на карту с банковских счетов женщины все ее сбережения и обналичил их.

Более того, в начале этого лета горожанка, не обнаружив дома карту, решила, что потеряла ее. В банке ей выдали новую карту, которую злоумышленник также похитил и по аналогичной схеме снял деньги.

В полицию женщина обратилась только после того, как узнала, что ее счета пусты. Оказалось, что с апреля по август у нее украли 90 тысяч рублей.

Задержанный признался в преступлениях, уточнив, что потратил деньги на свои нужды. Правоохранители изъяли у злоумышленника два планшета, которые он купил на похищенные деньги.

Также известно, что мужчина неоднократно оказывал потерпевшей помощь по хозяйству. По факту кражи возбуждено уголовное дело.