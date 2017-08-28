Фото: dailymail.co.uk

Удивительную и страшную находку обнаружили под полуостровом Юкатан дайверы — затопленные пещеры с останками людей и животных уже прозвали "Черной дырой смерти", сообщает The Daily Mail.

Возраст археологического памятника составляет примерно 13 тысяч лет. Ученые полагают, что эта находка поможет изучить период, когда первые люди заселили Америку.

Уже удалось определить принадлежность некоторых животных. В частности, идентифицированы останки гигантских ленивцев. Также сообщается, что в пещерах нашли кости горных львов, тапиров и саблезубых кошек.

Кроме того, удалось обнаружить и человеческий скелет.

Исследователи из американского университета Теннесси констатируют, что разнообразие животных в затопленных пещерах позволяет говорить, что в тот период регион переживал серьезные климатические и экологические изменения.