Торжественное открытие памятной мемориальной доски писателю, почетному сотруднику органов безопасности, фронтовику, командиру партизанского спецотряда "Дружба" полковнику Жолобову Ивану Алексеевичу пройдет в Барнауле, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Мероприятие пройдет в среду, 30 августа. Начало назначено на 14.30. Доска будет располагаться по адресу улица Кирова, 49.

Инициатива открытия мемориала принадлежит УФСБ России по Алтайскому краю. Торжество приурочено к 100-летию со дня рождения Ивана Жолобова.