Фото: medrussia.org

Медбрата в Германии подозревают в убийстве более 80 человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Франс Пресс".

Речь идет о медицинском брате Нильсе Хёгеле, который был осужден по обвинению в убийстве двух пациентов. В феврале 2015 года его приговорили к пожизненному сроку.

Сам мужчина заявлял, что он убил около 90 пациентов в реанимационных отделениях больниц, расположенных в Дельменхорсте и Ольденбурге. По его словам, он давал жертвам смертельную дозу лекарства.

Руководитель полиции Ольденбурга Иоганн Кюме, говоря о расследовании новых эпизодов, указал: "На данном этапе расследования специальная комиссия установила случаи 84 убийств".

Отмечается, что впервые преступные действия Хёгеля заметил один из его коллег в 2005 году. Тогда пациент выжил после инъекции, а медбрата приговорили к семи с половиной годам за покушение на убийство.

По словам преступника, он делал смертельные инъекции, чтобы затем попробовать реанимировать пациентов и зарекомендовать себя в глазах коллег как спасителя.