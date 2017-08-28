Фото: пресс-центр биологического факультета, И. Волгина

Редчайший равнинный подвид аполлона обнаружен вблизи краевого центра города Барнаула, сообщается на сайте Алтайского государственного университета.

Аполлон обыкновенный (Parnassius apollo) – единственный вид насекомого, обитающий в Алтайском крае, включенный (помимо Красной книги Российской Федерации и Алтайского края) в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП).

"Аполлон — крупная бабочка из семейства парусников, названная в честь древнегреческого бога искусств Аполлона — один из наиболее редких видов насекомых в Европе. Во многих странах он полностью исчез", — говорится в сообщении.

Причиной исчезновения является чрезвычайная оседлость (или стенотопность) вида - привязка к местам обитания его кормовых растений.

Аполлон, в силу разрозненности его популяций, образует ряд отличающихся друг от друга подвидов. В горах Скандинавии, Урала, Средней Азии, Казахстана и Южной Сибири аполлон чувствует себя вольготно, чего не скажешь о степных подвидах, которые в основной массе исчезли (например, на Украине, в Крыму, ряде областей европейской России, большинстве стран Центральной Европы).