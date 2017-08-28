В Иркутске водитель "Почты России" ударил по лицу пожилую женщину, сообщает паблик MASH.
Как отмечается, мужчине не понравилось то, что бабушка переходила дорогу в неположенном месте. 52-летний водитель решил проучить женщину.
Сам мужчина позже рассказал, что бабушка прокляла его и детей, а также плюнула, попав в глаза и на футболку.
Комментарии
вообще-то он чуть ее (переходящую в неположенном месте) не задавил. помешала доставке, ага...
Ну, все верно. Он ехал, желая побыстрее доставить почту, а бабушка побежала под машину. Водитель на нервяках, побежал разбираться с бабушкой, потратил время на конфликт... тем самым бабушка помешала быстрой доставке