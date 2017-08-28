Президент России Владимир Путин пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану провести теоретическое занятие по дзюдо, передает ТАСС.

В понедельник, 28 августа, Путин прибыл в Будапешт, где принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по дзюдо. "Спасибо за приглашение. Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта", — пошутил президент России.

В ответ Орбан признался, что пытается учиться этому единоборству. "Я расскажу теорию", — пообещал Путин.

Премьер Венгрии назвал огромной честью для страны провести чемпионат мира по дзюдо. По его словам, в стране даже выпустили специальные книги по дзюдо. В ответ Путин признался, что является соавтором одного из пособий по дзюдо для детей.

Позже Путин посетил соревнования чемпионата мира по дзюдо, где посмотрел схватку россиянки Ирины Долговой и спортсменки из Казахстана Отгонцэцэг Галбадрах в поединке за бронзу в весовой категории до 48 килограммов.