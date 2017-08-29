26-27 августа прошел турнир по плаванию в холодной воде "Енисеюшка-2017", на котором барнаульский спортсмен Олег Чекушкин установил новый рекорд, сообщает "Катунь24".

На Красноярской ГЭС летом температура воды в Енисее на участке от Дивногорска до Красноярска составляет от 6 до 13ºC. На ежегодный спортивный праздник сюда съезжаются гости из всех уголков страны. XXI турнир собрал более 80 участников.

Представители Алтайской федерации "Белые медведи" по традиции приняли активное участие в соревнованиях.

Состязания проходили два дня: сначала заплывы на короткие дистанции — 50 метров и средние — 1 километр. В первый день соревнований в своих возрастных группах высоких результатов добились барнаульцы Олег Чекушкин, завоевавший три золотые медали, и Владимир Панов, ставший двукратным бронзовым призером.

Во второй день проводился марафонский заплыв на 37 километров. На старт вышли восемь эстафетных команд по восемь участников. Четверо супермарафонцев решили преодолеть всю дистанцию в одиночку.

Чекушкин, преодолев 37 километров за 3 часа 37 минут, сумел установить новый рекорд дистанции в личном зачете, улучшив предыдущее достижение на 13 минут. Он, проплыв всю дистанцию в одиночку, был всего на несколько минут медленнее, чем эстафетные команды Новосибирска и Красноярска, занявшие соответственно первое и второе места.

Как признался сам Чекушкин, дружеская атмосфера, поддержка товарищей и сильнейшая энергетика великой сибирской реки придавали ему сил на дистанции.