Фото: instu.ru

Барнаульский архитектор Михаил Диндиенко стал автором проекта масштабного памятного обелиска, который установили в Монголии.

Как сообщили в Институте архитектуры и дизайна АлтГТУ, памятник, который разработал Михаил Михайлович, посвящен 90-летию образования райцентра Мөнххайрхан в Западной Монголии.

Обелиск изготовили в Барнауле из металла с помощью современного оборудования, включая высокоточный лазер Мицубиши. Для создания обелиска потребовалось 1300 килограммов металла, пять кило краски и 20 килограммов крепёжных элементов высокого качества.

Затем памятник доставили в высокогорный поселок по Чуйскому тракту.

Церемония открытия обелиска прошла в торжественной атмосфере при участии старейшин, членов правительства и администрации района. При этом открытие памятника транслировали в прямом эфире по центральному телевидению Монголии.