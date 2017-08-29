Фото: twitter.com/rentvchannel

Остров Сахалин не отображается на популярном сервисе "Яндекс.Карты" — сбой совпал с пуском ракеты КНДР в сторону японского Хоккайдо.

Причина неполадок не ясна. При увеличении масштаба карты Сахалин пропадает, а затем при максимальном приближении вновь появляется.

Также отметим, что сбой затрагивает карту-схему. На спутниковой и гибридной картах все работает нормально.

Сам сбой был зафиксирован около 02:00 по московскому времени.