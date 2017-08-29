Фото: twitter.com/rentvchannel
Остров Сахалин не отображается на популярном сервисе "Яндекс.Карты" — сбой совпал с пуском ракеты КНДР в сторону японского Хоккайдо.
Причина неполадок не ясна. При увеличении масштаба карты Сахалин пропадает, а затем при максимальном приближении вновь появляется.
Также отметим, что сбой затрагивает карту-схему. На спутниковой и гибридной картах все работает нормально.
Сам сбой был зафиксирован около 02:00 по московскому времени.
После запуска ракеты КНДР на "Яндекс.Картах" пропал российский Сахалин https://t.co/r0nGfsRzQH pic.twitter.com/I4R8sLYi3z— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 29 августа 2017 г.
Комментарии
не поверите горный алтай тоже пропал, такое ощущение что заглушка стоит
Надо срочно звонить , на Сахалин может его и вправду нет уже...
Яндекс что-то знает?
ипипилили сволочи