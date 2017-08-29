Подразделение ООО "МИК "Зрение" открылось в Рубцовске и включает в себя офтальмологическое консультативно-диагностическое отделение и дневной стационар с операционной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения по Алтайскому краю.

Сейчас рубцовчанам предлагают полный комплекс необходимых обследований для современной диагностики и лечения глаукомы, катаракты, заболеваний сетчатки, а также малотравматичное хирургическое лечение при данных заболеваниях в условиях дневного стационара (хирургия одного дня).

Но уже в следующем году планируют открыть оснащенный современными лазерами кабинет диабетической ретинопатии для проведения лазеркоагуляции сетчатки.