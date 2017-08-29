Фото: gorno-altaisk.info

Причина смерти литовского туриста Каролиса Керге, который был найден в реке на территории Горного Алтая, пока не установлена, сообщили порталу Amic.ru в республиканском управлении Следственного комитета.

"На данный момент причина смерти не установлена. Доследственная проверка продолжается", — рассказала представитель СКР.

Напомним, тело 27-летнего путешественника из Литвы было обнаружено в минувшую субботу в реке на территории Онгудайского района Республики Алтай. До этого с начала августа Каролис Керге разыскивался как пропавший без вести.

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На связь с родственниками в последний раз он выходил 5 августа, находясь в Курае.

Позже его рюкзак с вещами и документами обнаружили возле села Малый Яломан.



