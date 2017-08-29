Пресс-служба "Яндекса" объяснила ситуацию с исчезновением Сахалина с сервиса "Яндекс.Карты". Как пояснили в пресс-службе, такая ситуация возникла из-за технического сбоя. Здесь также пояснили, что в ближайшее время Сахалин появится и в мобильной, и в веб-версии сервиса.

"Яндекс.Карты обновляются почти каждый день: появляются новые дороги, дома, скверы и множество других объектов. Всего таких обновлений каждый месяц происходит больше одного миллиона", – резюмировали в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , остров Сахалин не отображается во вторник, 29 августа, в популярном сервисе "Яндекс.Карты". Любопытно, что сбой совпал с пуском ракеты КНДР в сторону японского Хоккайдо.

Причина неполадок не ясна. При увеличении масштаба карты Сахалин пропадает, а затем при максимальном приближении вновь появляется.