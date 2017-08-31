Московский театр кошек Куклачёва представит в Барнауле свою программу "Страна Кошландия", показы которой пройдут в дни школьных каникул.
Как рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт, "Страна Кошландия" — уникальный спектакль, в котором присутствует высокопрофессиональное соединение драматургии, цирковых трюков и танцев. Спектакль ненавязчиво поучает малышей, как важно найти и не потерять верного друга и вместе преодолеть все трудности на пути к светлой мечте. На сцену выйдут 35 четырехлапых артистов, которые вместе со своими дрессировщиками покажут юным зрителям и их родителям настоящее шоу. Отдельно нужно сказать о музыкальном оформлении: создатели специально подобрали лучшие образцы популярной классики. Действие сопровождает музыка Моцарта, Россини, Чайковского, Прокофьева. Режиссером спектакля стал лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов.
Детей до 3 лет, которые будут сидеть на руках у родителей, можно проводить бесплатно.
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