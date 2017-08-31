6 ноября в Барнауле выступит "Классический русский балет", который привезет в краевую столицу "Лебединое озеро". Зрители услышат музыку Петра Чайковского и увидят хореографию Мариуса Петипа в редакции Хасана Усманова. Главные роли исполнят прима-балерина, заслуженная артистка России Наталья Кунгурцева и лауреат международных конкурсов Александр Бутримович.
Как рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт", "Классический русский балет" — успешная московская труппа классического танца. Компания была основана в 2004 году. За тринадцать лет своей активной творческой жизни зарекомендовала себя как профессиональный развивающийся коллектив, в который вошли лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца. Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России.
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