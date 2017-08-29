Мэтр российской эстрады Иосиф Кобзон прокомментировал состояние знаменитого сатирика Михаила Задорнова, который лечится от онкологии. Об этом пишет портал "Дни.ру".

"Умирает талантливейший артист..." — сказал Иосиф Кобзон.

Поводом прокомментировать состояние здоровья сатирика стал недавний случай, связанный с сайтом "Миротворец". Украинский ресурс связал онкозаболевание Задорнова с посещением им Крыма.

"Все еще не верите, что поддержка российской агрессии и попадание в чистилище – первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у Задорнова и Кобзона", – было сказано на сайте.

Ранее подобный комментарий был размещен на "Миротворце" после смерти Веры Глаголевой.