Центральный рынок в Барнауле сохранит советский облик. Об этом порталу Amic.ru сообщили в пресс-службе застройщика СК "Сибирия", который сейчас занимается реконструкцией помещения.

"Мы проводим реконструкцию здания. Внешний облик будет восстановлен, мы сохраним тот, который был раньше, то есть такой советский стиль", — сообщили в пресс-службе.

Также застройщик решил не менять купол здания рынка, как это ранее сообщалось.

"Мы провели экспертизу, нынешний купол здания находится в очень хорошем состоянии, поэтому решено его не менять", — сообщили в пресс-службе.

На первом этаже здания планируется разместить магазины, где будут продаваться товары непродовольственной группы. Здесь же будут располагаться кафе с отдельным входом.

На втором этаже расположится продуктовый и фермерский рынок.

Между тем застройщик здания снес лестницы, ведущие на второй этаж. Вместо них планируют установить эскалаторы и траволаторы.

В СК "Сибирия" уверены, что проект будет востребован у горожан и гостей города. Причин этому несколько.

Одна из них: люди привыкли, что в этой части города много лет располагался рынок, и соскучились по нему, тем более что находится он на выезде из города.

"Кроме того, в городе наблюдается следующая тенденция: у жителей набирают популярность фермерские рынки, где продаются свежие продукты. А здесь еще такого рынка нет", — отмечают в пресс-службе компании.

По мнению собеседника портала, на востребованность Центрального рынка повлияет и то, что улица Мало-Тобольская становится пешеходной зоной. То есть во время прогулки жители города смогут зайти на рынок или посидеть в уютном кафе.

Напомним, что Центральный рынок обрел нового собственника весной 2017 года. Власти Барнаула продали комплекс СК "Сибирия" за 53,2 миллиона рублей.