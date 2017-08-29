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Стало известно, что появится в здании бывшего Старого базара в Барнауле

, ИА "Амител"
При этом новый собственник намерен сохранить "советский облик" здания

Фото: Amic.ru

Центральный рынок в Барнауле сохранит советский облик. Об этом порталу Amic.ru сообщили в пресс-службе застройщика СК "Сибирия", который сейчас занимается реконструкцией помещения.

"Мы проводим реконструкцию здания. Внешний облик будет восстановлен, мы сохраним тот, который был раньше, то есть такой советский стиль", — сообщили в пресс-службе.

Также застройщик решил не менять купол здания рынка, как это ранее сообщалось.

"Мы провели экспертизу, нынешний купол здания находится в очень хорошем состоянии, поэтому решено его не менять", — сообщили в пресс-службе.

На первом этаже здания планируется разместить магазины, где будут продаваться товары непродовольственной группы. Здесь же будут располагаться кафе с отдельным входом.

На втором этаже расположится продуктовый и фермерский рынок.

Между тем застройщик здания снес лестницы, ведущие на второй этаж. Вместо них планируют установить эскалаторы и траволаторы.

В СК "Сибирия" уверены, что проект будет востребован у горожан и гостей города. Причин этому несколько.

Одна из них: люди привыкли, что в этой части города много лет располагался рынок, и соскучились по нему, тем более что находится он на выезде из города.

"Кроме того, в городе наблюдается следующая тенденция: у жителей набирают популярность фермерские рынки, где продаются свежие продукты. А здесь еще такого рынка нет", — отмечают в пресс-службе компании.

По мнению собеседника портала, на востребованность Центрального рынка повлияет и то, что улица Мало-Тобольская становится пешеходной зоной. То есть во время прогулки жители города смогут зайти на рынок или посидеть в уютном кафе.

Напомним, что Центральный рынок обрел нового собственника весной 2017 года. Власти Барнаула продали комплекс СК "Сибирия" за 53,2 миллиона рублей. 

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Комментарии

29.08.2017 15:02
- гость -

Тот же ассортимент и был - "На первом этаже здания планируется разместить магазины, где будут продаваться товары непродовольственной группы. Здесь же будут располагаться кафе с отдельным входом. На втором этаже расположится продуктовый и фермерский рынок."

0  0
29.08.2017 15:10
- гость -

)))) а на месте планируемого к сносу речного вокзала будет водный вокзал, не?

0  0
29.08.2017 15:12
- гость -

И в чем смысл? Еще одну барахолку с хламом устроить? Было бы там что необычное и интересное, а так... ну кто там гулять-то будет? Да еще под палящим солнышком.

0  0
29.08.2017 15:12
- гость -

А что такое траволатор?

0  0
29.08.2017 15:16
- гость -

29.08.2017 15:12
- гость -
То же, что эскалатор, только без ступенек - может быть просто горизонтальным.

0  0
29.08.2017 15:40
- гость -

9.08.2017 15:12
- гость -
А что такое траволатор?

эскалатор Траволты

0  0
29.08.2017 15:45
- гость -

С тележками выезжать.

0  0
29.08.2017 16:05
- гость -


- гость -
С тележками выезжать.

И отправляться в пешее путешествие по отреставрированной Мало-тобольской с полными пакетами

0  0
29.08.2017 16:47
- гость -

Ну и отлично. В этой части города нет ни одного рынка. И оживит район опять же. А то там мертвое место какое-то стало. Парковка только большая нужна.

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