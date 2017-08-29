Кинотеатр Orpheum в Мемфисе (штат Теннесси) не стал показывать в этом году легендарный фильм "Унесенные ветром". Об этом пишет сайт газеты "Известия".

Таким образом, кинотеатр нарушил 34-летнюю традицию показа этого фильма. А виной тому беспорядки в американском городе Шарлотсвилл, где ультраправые активисты вступили в конфликт со сторонниками сноса памятника генералу-конфедерату Роберту Ли.

В самом кинотеатре объяснили свое решение тем, что картину обвиняют в расизме. Действие фильма разворачивается в том числе во время Гражданской войны между Севером и Югом. Противники этого фильма говорят о том, что лента "романтизирует" рабовладельческий Юг и неадекватно изображает отношения между темнокожими слугами и их хозяевами-южанами.

Между тем в плане межрасовых отношений этот фильм стал знаковым событием в американском кинематографе. Так, актриса Хэтти Макдэниел, сыгравшая роль служанки Мамушки, стала первой афроамериканкой, которая получила "Оскар". Всего этой картине досталось десять золотых статуэток.