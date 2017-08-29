Презентация Apple, в ходе которой должен быть представлен новый iPhone, состоится 12 сентября, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Wall Street Journal.

Как сообщается, в этот день будут представлены сразу три новинки — два улучшенных iPhone 7 и новый iPhone 8. Между тем в самой корпорации ранее не говорили, как будет называться новый смартфон.

Традиционная осенняя презентация от Apple состоится в срок, несмотря на многочисленные сообщения о проблемах с поставками деталей для новых устройств.

Ранее эксперты говорили, что очередная новинка от компании Apple — iPhone 8 — будет стоить на рынке РФ от 80 до 90 тысяч рублей.