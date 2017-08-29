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Флагманский магазин федеральной продуктовой сети "Пятерочка" откроется в ТЦ "Ультра" в центре Барнаула ближайшей осенью.

Информацию о подписанном договоре об открытии магазина подтвердила порталу Amic.ru представитель "Ультры". Ожидается, что "Пятерочка" заработает уже в октябре.

Супермаркет должен разместиться на первом этаже ТЦ. Его площадь составит около 800 квадратных метров.

Ранее представители федеральной сети сообщали о планах открывать в сибирских регионах главным образом крупные магазины.

По данным официального сайта "Пятерочки", сегодня на территории Сибирского федерального округа магазины сети имеются в Кемеровской, Новосибирской, Омской областях, а также Республике Хакасия.