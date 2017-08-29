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Флагманский магазин федеральной продуктовой сети "Пятерочка" откроется в ТЦ "Ультра" в центре Барнаула ближайшей осенью.
Информацию о подписанном договоре об открытии магазина подтвердила порталу Amic.ru представитель "Ультры". Ожидается, что "Пятерочка" заработает уже в октябре.
Супермаркет должен разместиться на первом этаже ТЦ. Его площадь составит около 800 квадратных метров.
Ранее представители федеральной сети сообщали о планах открывать в сибирских регионах главным образом крупные магазины.
По данным официального сайта "Пятерочки", сегодня на территории Сибирского федерального округа магазины сети имеются в Кемеровской, Новосибирской, Омской областях, а также Республике Хакасия.
Комментарии
"Зайдет" на рынок, "заедет" в ТЦ,откроется "на площадке". На какой площадке, баскетбольной или лестничной?