Радиостанция Comedy Radio зазвучит в Барнауле с 1 сентября на 102,9 FM. Эта волна по праву считается, пожалуй, самой смешной и позитивной.

Основу формата Comedy Radio составляют собственные развлекательные ток-шоу и авторские передачи постоянных ведущих Comedy. На радиостанции также представлен контент из программ Comedy Club Production. Это лучшее из Comedy Club, Comedy Woman, "Наша Russia", шоу Stand Up и других. Круглосуточно в эфире звучит только лучшая музыка со всего света.

Зона покрытия станции охватывает в настоящее время более 270 населенных пунктов страны. Ежедневно на волну Comedy Radio настраиваются более 1,9 млн россиян, а ежемесячная аудитория превышает 6,7 млн человек (Radio Index – Россия, октябрь 2016 – март 2017, MediaScope).

Успехи Comedy Radio неоднократно отмечены Национальной премией "Радиомания" – самой престижной наградой в сфере радиовещания в России.