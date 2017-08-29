Жительница Бийска смогла добиться выплаты в размере 80 тысяч рублей в качестве морального вреда после того, как ее ребенок упал и ударился лицом во время прогулки в детском саду. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
Как сообщают в ведомстве, во время прогулки в детсаду ребенок упал и ударился об угол веранды, получив травму лица, тем самым ему был причинен легкий вред здоровью.
Суд установил, что вред ребенку причинен исключительно по вине дошкольного учреждения, не обеспечившего безопасные условия пребывания детей на улице.
Комментарии
До чего же вы хотите довести с таким судейством? Любой ребенок ударяется. Ссадина не повод судить детсадик.
На месте воспитателей, приложил бы все усилия, и при любом подозрении заявлял в соц защиту.
На каждый чих, синяк, прышь, понос, запись как родитель ругается переодевая ребенка. Думаю не составит труда лишить их родительский прав.
Взяли моду с полудурков СШП, совсем рехнулись. Все дети в садике набивают шишки.
О как... И чо, теперь веранды поролоном обматывать? Судья - и_диот.
фууу, в коментах адекватыши. + всем кто раньше отписался....
сейчас понабегут яжежматери и укроАлтайцы, расскажут как путин бил мальчика об угол головой.
прикольно... у ней ребенок ни под ноги не смотрит ни координации не имеет, а садик виноват?
дура эта яжэмать... теперь ее ребенок будет на улице сидеть на одном месте в углу.
давайте представим ситуацию, что в новости написано, что в иске отказали
комментарии были бы противоположные 100%
лишь бы быть недовольными
Внести мамашу в чёрный список и не брать ребёнка ни в садик, ни в школу. Да и мамашу на работу брать не стоит, а то и там найдёт к чему присудиться.
29.08.2017 19:15
- гость -
В позапрошлом году мой сын (3 года тогда было) поскользнулся на ступеньке ведущей в магазин. Сам бежал, его никто не загонял туда. Отвез его в 9-ю поликлинику в травмпункт. Три шва на губу наложили.
Мне надо было на магазин подать в суд?
Или все таки ребенку объяснить, что надо смотреть куда наступаешь, а то можно в такое гумно вляпаться, что потом отмыться сложно будет?