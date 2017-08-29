Жительница Бийска смогла добиться выплаты в размере 80 тысяч рублей в качестве морального вреда после того, как ее ребенок упал и ударился лицом во время прогулки в детском саду. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

Как сообщают в ведомстве, во время прогулки в детсаду ребенок упал и ударился об угол веранды, получив травму лица, тем самым ему был причинен легкий вред здоровью.

Суд установил, что вред ребенку причинен исключительно по вине дошкольного учреждения, не обеспечившего безопасные условия пребывания детей на улице.