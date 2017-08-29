Порядка 800 квадратных метров новых аудиторных площадей будет введено в новом учебном году в АлтГУ, сообщается на официальном сайте администрации Барнаула.

Как рассказал ректор вуза Сергей Землюков, ввод новых аудиторий был связан с их нехваткой.

"Нам не хватало больших поточных аудиторий, и теперь у нас есть две в корпусе "Л", заканчиваем в корпусе "С" ремонт большого учебного класса на 200 человек. Проведен ремонт 5-го этажа в корпусе на улице Димитрова. Это здание мы ремонтируем с 2011 года, и к началу учебного года оно будет в целом приведено в хорошее состояние", — сказал ректор.

Кроме этого, сейчас капитально ремонтируют галерею "Универсум". Этой осенью в вузе запланирован ряд мероприятий всероссийского и международного уровня. Для этого нужно, чтобы все выглядело достойным образом.

Также ремонт идет и в лабораторном корпусе на проспекте Социалистическом, 66. Здесь в ближайшее время откроют полноценный аудиторный комплекс, появятся гардеробная, пункт охраны, отдельный кабинет для преподавателей и туалет.

Новые аудитории примут студентов уже в начале этого учебного года.