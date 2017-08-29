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Строительство кожевенного завода, который планируется открыть уже в 2018 году, ведут в алтайском городе Заринске.

Размер инвестиций в проект составляет около 1,6 миллиарда рублей. В настоящее время, как сообщают в городской администрации, на стройплощадке производится погрузка свай на глубину от 11 до 16 метров. Всего их будет 2400.

Также осуществляется монтаж каркасов корпусов производственных помещений. Для монтажа основных конструкций необходимо 1400 тонн металла. На все строительные работы потребуется 12 тысяч кубометров бетона.

Барнаульской компанией "Акваметр" возводятся очистные сооружения.

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Всего в рамках строительства завода "Русская кожа Алтай" будет возведено четыре корпуса. Главный корпус предприятия полностью закроют металлом и обошьют сэндвич-панелями.

В эксплуатацию новый завод планируется запустить в конце 2018 года. Здесь будет работать до 200 человек.



