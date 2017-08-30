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Иностранный язык для всех: где ребенка научат английскому?

, ИА "Амител"
Специалисты языкового центра "Лингвотека" обещают научить иностранному языку всех желающих и гарантируют результат

Без знания английского сейчас никуда — ни за границу съездить, ни по карьерной лестнице взобраться, ни даже в интернете толком посидеть. Конечно, надо было прилежнее заниматься языками в институте, еще лучше бы в школе, ну а в идеале — в детском саду. Но время ушло, и повернуть его вспять нельзя. Однако это вовсе не значит, что можно ставить на себе крест, ведь у каждого есть возможность научиться читать, писать и разговаривать на английском в любом возрасте.

Главное — выбрать правильную методику обучения. В языковом центре "Лингвотека" обещают научить иностранному языку всех желающих и гарантируют результат. Образовательный процесс в "Лингвотеке" основывается на максимальном погружении в языковую среду. Главный принцип, которому здесь следуют: "Иностранный язык – это не учебный предмет с набором слов, правил и конструкций, а средство общения". 

Весь образовательный процесс строится на принципах активного обучения: преподаватель, вместо того

чтобы давать готовые знания и сухие формулировки, как бы подталкивает учеников к самостоятельному познанию. Ведь открытия, которые человек сделал сам, невероятно вдохновляют и мотивируют. А выводы и умозаключения, к которым он пришел самостоятельно, запоминаются гораздо лучше и надежнее, ведь опыт — это лучший учитель. 

Преподаватель предлагает прочитать или прослушать материал, соответствующий теме (эта стадия называется непосредственным опытом). Затем учащимся предлагается проанализировать материал: сравнить, найти сходства и отличия, выявить закономерности (стадия анализа опыта).

Студенты пробуют объяснить эти закономерности, высказывают свои предположения, интерпретации (стадия обобщения), ну а далее идет стадия активного экспериментирования, когда этот материал используется в речи с подкреплением личного опыта. Такое серьезное содержание "упаковывается" в нетрадиционные формы обучения: уроки проходят в форме деловых игр, соревнований, дискуссий, проектов и даже чаепитий. Так что зачастую ученики даже не осознают, что идет процесс обучения, ведь они думают, что просто играют или общаются.

Пройденный материал закрепляется с использованием проблемно-задачного подхода. Ведь именно при обсуждении проблемных вопросов и проблемных ситуаций наш мозг активизируется и лучше запоминает слова и конструкции.

Для обучения английскому языку в центре используются учебно-методические комплексы крупнейших зарубежных издательств, зарекомендовавших себя в качестве экспертов в сфере обучения иностранным языкам: Oxford, Macmillan, Express Publishing.

Для клиентов предусмотрено 4 варианта приобретения материалов с учетом их финансовых возможностей. При формировании групп всех отделений учитывается уровень владения иностранным языком согласно CEFR – Common European Framework of Reference for Languages — общеевропейской шкале компетенции владения иностранным языком (Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced).

Для определения уровня знаний используется короткое тестирование или устное собеседование — они совершенно бесплатны. На освоение каждого уровня отводится 9-10 месяцев, то есть один учебный год. Занятия, как правило, проводятся с периодичностью два раза в неделю по 80 минут. 

Дошкольное отделение

Общеизвестно, что чем моложе мозг человека, тем он гибче и более способен к эффективному обучению. Поэтому в языковой центр принимают малышей уже от трех лет. Дошкольный период – золотое время для обучения языкам. Главная цель курса для этого возраста — познакомить детей с увлекательным миром английского языка, заинтересовать и, конечно же, научить общаться на этом языке. 

Обучение происходит в игровой форме: дети играют, поют, танцуют, рисуют, делают поделки, разыгрывают сценки, смотрят обучающее видео, практически не переключаясь на родной язык. Освоение языков происходит на устной основе, для запоминания новых слов и конструкций используются картинки, постеры, игры, стихи, песенки и даже танцы — в общем, все, что интересно детям в этом возрасте. 

Домашнего задания у дошколят нет, но при желании можно закрепить пройденный на занятии материал онлайн. Ну а для того, чтобы показать малышам, что иностранный язык создан для живого общения, на занятиях используются аудио- и видеоматериалы, где ребята слышат и понимают речь своих зарубежных сверстников – носителей языка. 

Школьное отделение

У детей в возрасте 7-10 лет на смену ведущей игровой деятельности приходит учебная деятельность. Для дальнейшего изучения языка детям необходимо научиться читать и писать на английском языке, познакомиться с языком как с системой, освоить грамматику и выработать правильное произношение. На данном этапе закладываются базовые знания и языковые навыки, фундамент языка, которым ребенок сможет воспользоваться в подростковом возрасте и уже самостоятельно развиваться дальше. 

Доказано, что для прочного запоминания требуется пять повторений с задействованием пяти способов восприятия на протяжении нескольких недель. Программы центра спланированы с учетом этих особенностей, что позволяет сделать обучение особенно эффективным. 

Комбинация повторения и запоминания в различных заданиях и упражнениях обеспечивает словам более надежный доступ в долговременную память, а игровые моменты позволяют разнообразить учебную деятельность, и занятия пролетают незаметно. У учащихся школьного отделения 11-18 лет уже сформирована языковая база, и поэтому обучение идет более быстрыми темпами.

К окончанию школы учащиеся могут достигнуть очень высокого уровня языка, который сделает возможной не только успешную сдачу российских и международных экзаменов, но и зачисление на лингвистические факультеты университетов, а также позволит выбрать профессию, требующую знания языка. 

Также для старшеклассников работают специальные курсы подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. В течение лета на базе центра работает городской языковой лагерь, в котором дети могут не только весело, но и полезно провести каникулы, знакомясь с культурой других стран, практикуя английский и расширяя кругозор. 

Сентябрь — это отличное время для начала обучения чему-нибудь новому, и именно в этом месяце стартуют курсы в языковом центре "Лингвотека". Преподаватели с нетерпением ждут как детей, так и взрослых, которым хотелось бы освоить английский или другой иностранный язык. 

Курс Продолжительность занятия Количество уровней Стоимость
Дошкольное отделение  40 минут  3 Абонемент на 8 занятий — 1200 руб
Школьное отделение  1 час 20 минут  5 Абонемент на 8 занятий — 1800 руб
Взрослое отделение  1 час 20 минут  7 Абонемент на 8 занятий — 2000 руб

Периодичность занятий на всех уровнях – 2 раза в неделю, длительность 1 уровня – 9 мес. Присутствует система скидок заключившим договор до 1 сентября, а также осуществляется перерасчет на время болезни. 

Читайте также: Спецпроект amic.ru "Чем занять ребенка?"

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Комментарии

30.08.2017 09:44
- гость -

Нигде, если у ребенка нет желания. А желания родителей тут не в счет. То же самое касается и взрослых - должна быть мотивация. Любая, от необходимости по работе до желания посмотреть в оригинале любимый фильм. Даже самая на посторонний взгляд идиотская))) Иначе не получится.

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30.08.2017 10:32
М

Зачем в РФ раскрутили моду изучать английский с пеленок
youtu.be/TthqLBu2WCM

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