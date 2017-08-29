Сотрудники правоохранительных органов задержали сына актёра из "Интернов" Сергея Макарова Корнея, которого подозревают в убийстве 29-летнего блогера из Петербурга Станислава Думкина. Об этом пишет "Лайф" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника информации, задержанного везут на допрос в СК.

Как сообщалось ранее, конфликт произошел ночью в московском Парке Горького. Причиной конфликтной ситуации стала нестандартная внешность мужчины. Пьяные прохожие сказали ему, что он "одет не по понятиям".

Ранее сообщалось, что Корней Макаров не явился на допрос в правоохранительные органы.