Потребление алкоголя в России снизилось с 14,3 до 10,3 л в год при росте акцизов, сообщает RNS, ссылаясь на данные Минздрава.

В ведомстве отмечают, что в стране постепенно увеличивается акциз на алкогольную продукцию. За семь лет акциз на водку вырос со 191 до 500 руб. за литр безводного спирта.

В этом году акциз вырос еще на 4,6% и составил 523 рубля. На фоне этого произошло снижение потребления алкоголя в России. В Минздраве уверены, что повышение акцизов на алкоголь является действенным методом борьбы с высоким потреблением алкоголя.

Ранее ИА "Амител" сообщало, что Минздрав предложил увеличить в 2018 году минимальную стоимость бутылки водки до 300 рублей. Сейчас минимальная цена на бутылку водки составляет 205 рублей.