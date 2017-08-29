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Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в четырех преступлениях, которые он совершил за одну летнюю ночь.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, все инкриминируемые горожанину деяния были совершены в ночь с 7 на 8 июня этого года.

Свою криминальную "копилку" барнаулец открыл около 01:30 на улице Крупской. Металлической трубой он разбил стекла в автомобиле "ИЖ 2126 030", угнал его и проехал несколько метров.

После этого возле дома на улице Папанинцев злоумышленник увидел припаркованный ВАЗ-21011, который ему снова захотелось угнать. "Просунув руку через открытую форточку окна автомобиля, он открыл водительскую дверцу, сел в салон и попытался, соединив провода зажигания, угнать автомобиль, однако сделать этого не смог, поскольку автомобиль не завелся", — уточняют в прокуратуре.

Спустя еще 10 минут на проспекте Социалистическом мужчина заприметил автомобиль ВАЗ 21074. Разбив стекла, он проник в салон, соединил провода зажигания, завел двигатель и проехал на этой машине несколько метров.

После этого горожанин вышел из автомобиля и увидел ранее незнакомого ему молодого человека. С ним у злоумышленника произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов.

Случившееся мужчина объяснил правоохранителям плохим настроением. Вину в содеянном он признал и раскаялся.