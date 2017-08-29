Рейтинговое агентство RAEX составило шестой ежегодный рейтинг вузов России. Агентство является первой в России и четвертой в мире организацией, чьи рейтинги вузов успешно прошли международный аудит IREG Observatory, сообщается на сайте АО "Эксперт РА".

В тройке призеров рейтинга уже три года наблюдается стабильность: первое место традиционно занимает МГУ им. М.В. Ломоносова, за ним следуют МФТИ и НИЯУ МИФИ.

Алтайский государственный университет занимает 46-ю позицию. За год вуз поднялся на одну строчку в рейтинге.

Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова с 72-го места в прошлом году сместился на 82-ю позицию.