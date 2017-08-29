Алтайский краевой суд изменил меру пресечения в отношении жителя Барнаула Владимира Ткаченко, обвиняемого в избиении дочери. Как сообщил порталу Аmic.ru источник, данное решение было принято после обращения со стороны прокуратуры.

Ранее Ткаченко определили под домашний арест, однако краевой суд признал эту меру излишней.

В региональном управлении СК порталу Аmic.ru прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что расследование в отношении Ткаченко продолжается.

Напомним, ему предъявлено обвинение в "причинении тяжкого вреда здоровью". По версии следствия, летом 2014 года он на личном автомобиле вывез свою 23-летнюю дочь на участок открытой местности, где нанес ей телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. 27 июля 2017 года краевой суд поместил Владимира Ткаченко под домашний арест.

История семьи Ткаченко прогремела на всю страну. Бывшую жену Владимира — Оксану - приговорили к шести годам колонии за то, что она стреляла из травматического пистолета в своего экс-супруга. По словам женщины, она спасала сына от избиения.

Ее действия были квалифицированы следствием и судом как покушение на убийство.

С материалами дела позже ознакомился лично председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, который дал поручение подчиненным сотрудникам внимательно проанализировать материалы уголовного дела с точки зрения обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования.