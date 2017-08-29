В Москве от укусов ос пострадали 19 воспитанников детсада № 2680, расположенного на Ереванской улице, передает ТАСС со ссылкой на источник в медслужбах города.

Нападение насекомых произошло, когда дети находились на прогулке. Пострадали также двое воспитателей.

После осмотра врачей и оказания первой помощи детей передали родителям. Устанавливается, откуда именно на территории дошкольного учреждения взялись осы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, также еще в двух детских садах в Москве пчелы напали на воспитанников, гулявших во дворе. В детсаду №550 в ЮВАО и №118 в ЮЗАО пострадали 10 детей.