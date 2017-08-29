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Опубликовано видео установки железнодорожной арки Керченского моста

, ИА "Амител"
Процесс подъема арки на проектную высоту занял около 12 часов

Фото: кадр из видео

Появилось видео, как строители подняли железнодорожную арку моста через Керченский пролив весом в 6 тысяч тонн — одну из двух самых габаритных конструкций объекта. Арку поставили на фарватерные опоры, на высоту 35 метров от уровня моря. Об этом сообщил информационный центр проекта "Крымский мост".

"Процесс подъема арки на проектную высоту занял около 12 часов. В течение дня арку будут закреплять", — говорится в пресс-релизе.

В ближайший месяц строители смонтируют концевые элементы арки, а также проведут ее раскружаливание — опустят на специальные опорные части.

Морская операция по транспортировке железнодорожного арочного пролета от технологической площадки на востоке Крыма к фарватеру началась в воскресенье, 27 августа. Движение судов в Керченском проливе приостановили на 72 часа. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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