В компании "Термоблок", которая входит в холдинг "Барнаульский станкостроительный завод", освоили выпуск двух новых моделей теплообменников "ТИ 52" и "ТИ 82", аналогов которым в России сегодня не существует, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Пластина нового оборудования, рассчитанного на больший мощностный диапазон, разработана специалистами холдинга. Благодаря улучшенным характеристикам значительно расширились возможности их применения и повысилась эффективность использования. Уникальность алтайской продукции дает дополнительные конкурентные преимущества, позволяющие расширить географию продаж.

С начала года теплообменники "ТИ 52" отгружены в Брянск, а теплообменник "ТИ 82" - в Казахстан. К поставке готовят еще четыре теплообменника для комплектации котельных в Ленинградской области. Если оборудование хорошо себя зарекомендует, ожидаются поставки еще в 18 котельных этого региона. Параллельно подходит к реализации проект по поставке двух теплообменников "ТИ 82" и четырех "ТИ 52" для котельных города Новоалтайска.

Теплообменники компании "Термоблок" установлены на системе снеготаяния Московского Кремля, в библиотеке имени Бориса Ельцина и здании Конституционного суда в Санкт-Петербурге, а также в Акимате и Посольстве Российской Федерации в Астане.