Житель Барнаула Евгений погиб на территории ДНР, сообщает официальное сообщество "Союз добровольцев Донбасса" в социальной сети "ВКонтакте"

"На прошлой неделе погиб наш товарищ — Евгений О. из Барнаула. Союз добровольцев Донбасса помог в скорбной работе по возвращению Евгения домой", — говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина участвовал в защите Донецкой народной республики, на южном направлении. "Погиб при подрыве автомобиля, во время инспекции передовых позиций полка", — уточняется в сообщении.

Также сообщается, что у Евгения остались старенькая мать и ребенок.

В комментариях к сообщению один из жителей Барнаула по имени Дмитрий Соколов написал следующее: "Помним Женю еще молодым, видел редко, был скромным и порядочным парнем. Вечная Память Брату, земляку, близкому человеку, защитнику России и Новороссии! Выполнил служебный долг до конца, как воин, погиб с ребятами как герой от рук подлых бандерофашистов, подло из засады от в.у., не зная, что оно было спрятано у дороги, погиб, как и сотни солдат России, выполнявших служебный долг по защите Донбасса, и это дело продолжится, и многие натовские фашисты понесут за это наказание, погибнув на войне, а вы герои России и Донбасса".