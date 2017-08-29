Российский скрипач, заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на персонального ассистента музыканта Жанну Прокофьеву.

Как сообщил источник из окружения Когана, причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной семье. Его дед — скрипач Леонид Коган, бабушка — скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижер Павел Коган, мать — пианистка Любовь Казинская.

В десять лет Дмитрий впервые выступил с симфоническим оркестром, в пятнадцать — с оркестром в Большом зале Московской консерватории.

В 1997 году состоялся дебют музыканта в Великобритании и США. Дмитрий Коган постоянно выступал в самых престижных концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ и Балтии.