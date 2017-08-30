Реконструкция московского стадиона "Лужники" обошлась в 24 миллиарда рублей, передает ТАСС со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина.

"Это самый дешевый стадион из подобных. Это средства из городского бюджета. "Лужники" полностью построены и готовы к проведению соревнований. Сейчас мы заканчиваем внешний периметр безопасности. Мы сдадим его досрочно, до конца этого года", — сказал Собянин.

"Лужники" откроет футбольный матч между сборными России и Аргентины. Товарищеская игра запланирована на 10 ноября.

Реконструкция стадиона началась в 2014 году и была закончена в мае 2017-го. В "Лужниках" пройдут церемония и матч открытия ЧМ-2018, три игры группового этапа, один матч 1/8 финала, один из полуфиналов и финал.