Минпромторг прорабатывает возможность импортазамещения парфюмерии и косметики. Работу планируется начать с анализа технологических возможностей отечественных предприятий по производству химии, необходимой для изготовления духов и кремов, пишет "Московский комсомолец".

Эксперты убеждены, что потребуется масса инвестиций и много времени. Даже при условии больших финансовых вливаний косметике из России вряд ли удастся подвинуть импортную продукцию.

Известно, что даже произведенные на российских предприятиях кремы и духи на 90% состоят из импортных ингредиентов. Перевод производства косметической продукции полностью на отечественные рельсы потребует организации и финансирования практически с нуля.

Кроме того, более 70% производителей, которые создают и реализуют декоративную косметику, средства по уходу за кожей и лицом, а так же парфюмерию, используют западные рецепты и, как правило, выпускают все по лицензии пусть и на территории России.

Сейчас, по словам экспертов, оборот российского рынка парфюмерии и косметики составляет порядка 700 млрд рублей, при этом лишь 35% от всей производимой и продаваемой косметики — от отечественного производителя.